Uomini e donne, Gemma attacca Tina: 'Così hai messo in difficoltà Maurizio' (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'opinionista torna in studio carica e pungente. Oggetto di dibattito è ancora una volta la frequentazione tra la Galgani e il 50enne Maurizio Leggi su today (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'opinionista torna in studio carica e pungente. Oggetto di dibattito è ancora una volta la frequentazione tra la Galgani e il 50enne

NicolaPorro : Gli uomini non sono potenziali stupratori. E dove sono le femministe, quando il violento è islamico o quando i bers… - CardRavasi : “Servono molte donne ridenti e potenti che parlino alle bambine e molti uomini educati fin da piccoli a rispettarle… - DarioNardella : Un drappo rosso sul David per dire #NoAllaViolenzaSulleDonne. A tutte le vittime di #femminicidio, alle donne che v… - RTonyi : RT @DevisZanaga: La violenza non è soltanto fisica. Ci sono forme sottili di violenza quotidiana nelle relazioni. Verso donne Verso uomini… - MagicOblivion : @RegioneLazio @nzingaretti La discriminazione contro gli uomini 93% dei morti sul lavoro 79% delle vittime di suici… -