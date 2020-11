Tempi non maturi per l’app Iliad a fine 2020: nuova replica ufficiale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Occorre ancora una volta portare pazienza per quanto riguarda il possibile arrivo sulla scena dell’app Iliad. Nonostante in tanti la invochino, al di là del fatto che il servizio web e la relativa area utente siano tutto sommato funzionali, l’operatore al momento pare non intenzionato ad investire in questa direzione. Una situazione che ricorda molto quella che abbiamo descritto alcuni mesi fa, sempre sulle nostre pagine, a testimonianza del fatto che questo sia ad oggi un punto fermo del brand transalpino. Le ultime risposte ufficiali sul rilascio dell’app Iliad Come stanno effettivamente le cose a novembre 2020? Ci sono i presupposti per impostare un discorso anche a lungo termine sull’app Iliad? Sembra proprio di no. Evidentemente i vertici aziendali ritengono ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Occorre ancora una volta portare pazienza per quanto riguarda il possibile arrivo sulla scena del. Nonostante in tanti la invochino, al di là del fatto che il servizio web e la relativa area utente siano tutto sommato funzionali, l’operatore al momento pare non intenzionato ad investire in questa direzione. Una situazione che ricorda molto quella che abbiamo descritto alcuni mesi fa, sempre sulle nostre pagine, a testimonianza del fatto che questo sia ad oggi un punto fermo del brand transalpino. Le ultime risposte ufficiali sul rilascio delCome stanno effettivamente le cose a novembre? Ci sono i presupposti per impostare un discorso anche a lungo termine sul? Sembra proprio di no. Evidentemente i vertici aziendali ritengono ...

Ultime Notizie dalla rete : Tempi non Tempi non maturi per l'app Iliad a fine 2020: nuova replica ufficiale OptiMagazine Covid, Murray chiede il vaccino obbligatorio per tutti i tennisti (ma cosa dirà Djokovic?)

Con gli Australian Open alle porte (che potrebbero slittare di un paio di settimane),lo scozzese ritiene che questa sia la sola possibilità per tornare alla normalità ...

La carica dei 5.200 al concorso per 190 posti di infermiere per la sanità del Veneto

Martedì 24 novembre primi due turni delle prove con oltre 800 partecipanti ciascuno: cercano stabilità, garanzie e stipendi più alti ...

