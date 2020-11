Scontro tra Pd e M5s, slitta la nomina del commissario in Calabria (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – Slitta la nomina del commissario per il piano di rientro della sanità in Calabria. Sul tavolo del consiglio dei ministri che si è concluso dopo la mezzanotte si sono fronteggiati i nomi di Narciso Mostarda e di Luigi Varratta. Ma alla fine le divergenze tra i partiti hanno fatto maturare la decisione di rinviare la scelta. E non è escluso che a questo punto sia preso in considerazione anche un terzo nome. Leggi su dire (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – Slitta la nomina del commissario per il piano di rientro della sanità in Calabria. Sul tavolo del consiglio dei ministri che si è concluso dopo la mezzanotte si sono fronteggiati i nomi di Narciso Mostarda e di Luigi Varratta. Ma alla fine le divergenze tra i partiti hanno fatto maturare la decisione di rinviare la scelta. E non è escluso che a questo punto sia preso in considerazione anche un terzo nome.

matteorenzi : Oggi c’è uno scontro a Bruxelles: i paesi amici di Salvini e Meloni sono aguzzini dell’Italia, sono quelli che ci s… - borghi_claudio : Lo scontro tra Lega e Forza Italia. Intervista a Claudio Borghi (Lega) - trash_italiano : SECONDO ME SIGNORINI STA METTENDO LE BASI PER UNO SCONTRO TRA SALEMI E TOMMASO ME LO SENTO #GFVIP - AngeMarchese : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #25novembre. Tra i temi: ??Veti incrociati nel Governo, sfuma nuovamente commissario #C… - NomosCSP : È on line la giornata parlamentare del #25novembre. Tra i temi: ??Veti incrociati nel Governo, sfuma nuovamente comm… -