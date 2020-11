Pomeriggio 5 | violenta lite in diretta | “sei una burina”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il caffeuccio che siamo abituati a prenderci in compagnia di Barbara d’Urso, durante ladi ‘5’, è stato indigesto per qualcuno nell’ultima puntata del programma. Dopo aver dedicato la prima parte ai fatti di cronaca, dalle 18 in poi è iniziato il vero e proprio talk che, a tratti, riesce a toccare momenti di trash davvero alti. Ed è proprio quello che è accaduto nell’ultimadi ‘5’, con l’asticella che si è alzata come non succedeva da diverso tempo. Tra gli ospiti in studio e quelli collegati via webcam erano presenti Myriam Catania, ex di Luca Argentero e ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, Gennaro Lillo, Valentina Vezzali e Martina Nasoni, tutti e tre ex inquilini dell’ultimo GF condotto da Barbara d’Urso e tale Tony Aglianò, migliore amico di Selvaggia Roma che è ...