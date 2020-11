Morte Maradona, Zanetti: “Diego ci ha trasmesso l’amore per il calcio” (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Avevo 13 anni, uno dei momenti più belli della mia vita l’ho vissuto con Maradona in quel Mondiale in cui l’Argentina è diventata campione del mondo. Diego ci ha trasmesso l’amore per il calcio, in ogni angolo e ogni campetto di calcio si sentirà sempre la sua assenza, ha rappresentato per il mondo l’essenza del calcio”. Lo ha detto Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match con il Real Madrid, ricordando la leggenda Diego Armando Maradona che è morto nel pomeriggio all’età di 60 anni. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Avevo 13 anni, uno dei momenti più belli della mia vita l’ho vissuto conin quel Mondiale in cui l’Argentina è diventata campione del mondo. Diego ci haper il calcio, in ogni angolo e ogni campetto di calcio si sentirà sempre la sua assenza, ha rappresentato per il mondo l’essenza del. Lo ha detto Javier, vicepresidente dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match con il Real Madrid, ricordando la leggenda Diego Armandoche è morto nel pomeriggio all’età di 60 anni. SportFace.

