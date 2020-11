Meghan Markle racconta di aver perso il secondo figlio: lo struggente messaggio pubblicato sul New York Times (Di mercoledì 25 novembre 2020) Meghan Markle ha deciso di raccontare un episodio molto doloroso della sua vita. La duchessa di Sussex ha scritto un articolo per il New York Times intitolato Le perdite che condividiamo e ha parlato della perdita del secondo figlio che aspettava dal principe Harry. L’ex attrice ha raccontato di aver subito un aborto spontaneo quest’estate, a luglio. Mentre stava cambiando il suo primogenito Archie, la Markle ha sentito una fortissima fitta all’addome che l’ha costretta a terra mentre aveva in braccio il piccolo. Meghan ha raccontato quegli istanti: Mi sono accasciata a terra, tenendo in braccio Archie, e cantandogli una ninna nanna, per tranquillizare entrambi e quella melodia ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 25 novembre 2020)ha deciso dire un episodio molto doloroso della sua vita. La duchessa di Sussex ha scritto un articolo per il Newintitolato Le perdite che condividiamo e ha parlato della perdita delche aspettava dal principe Harry. L’ex attrice hato disubito un aborto spontaneo quest’estate, a luglio. Mentre stava cambiando il suo primogenito Archie, laha sentito una fortissima fitta all’addome che l’ha costretta a terra mentre aveva in braccio il piccolo.hato quegli istanti: Mi sono accasciata a terra, tenendo in braccio Archie, e cantandogli una ninna nanna, per tranquillizare entrambi e quella melodia ...

sironidepalma : Meghan Markle: «Ho avuto un aborto spontaneo». Le sue parole in un editoriale del NYTimes - silviadc95 : RT @lucreziamele_: La cosa che mi fa star male è che, mentre loro soffrivano realmente, per una cosa che li segnerà per tutta vita, giornal… - VentagliP : RT @Biospyche: MEGHAN MARKLE PIANGE L'ABORTO DEL SECONDO FIGLIO PER ABBATTERE UN TABÙ, MA NON SOLO. IL COMMENTO DELLA PSICHIATRA Intervist… - MartinelliFra : RT @robertatalia_: Oggi @GiusyPet che è un genio ha detto: pensa se quando a The Crown arriveranno a Meghan Markle l’attrice sarà proprio M… - RobertaFranchi8 : @ilpost perché una foto di Meghan Markle? -