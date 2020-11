Liverpool-Atalanta 0-2 | la Dea espugna Anfield | Ilicic torna al gol

Leggi su zon

(Di giovedì 26 novembre 2020) L’compie il miracolo ade supera ile Gosens rendono vive le speranze di passare il turno L’causando la prima sconfitta casalinga in stagione per il, che non usciva senza un punto dallo stadio di casa dal lontano marzo contro l’Atletico Madrid. Poi 12 vittorie e 1 pareggio. La Dea scende in campo con un grande approccio e sfida i Reds come se fosse una finale. Kloop concede riposo ai migliori e lancia una squadra rimaneggiata. Gasperini opta per la tecnica e gioca senza punta di ruolo con Gomez ed. La feroce pressione degli ospiti porta ilad un possesso sterile e a non creare nessuna palla gol. Gli orobici mettono paura ad Alisson ...