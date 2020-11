L'Inter dice quasi addio alla Champions: a San Siro passa il Real 0-2 (Di giovedì 26 novembre 2020) Doveva essere una finale, una partita da vincere, invece l'Inter è uscita con le ossa rotte. A San Siro il Real Madrid passeggia per zero a due grazie ad un gol per tempo, rigore di Hazard nel primo, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Doveva essere una finale, una partita da vincere, invece l'è uscita con le ossa rotte. A SanilMadrid passeggia per zero a due grazie ad un gol per tempo, rigore di Hazard nel primo, ...

dario_caserini : @ottaviozanetti Purtroppo lo dice lui e non l’Inter.. dice questo ? - StayBombes : @MetFesta Capello ha detto che il real dominava a centrocampo ed è ora di cambiare modulo. Alex ha detto che il cen… - valter_martini : RT @specialgizhe: Adani che dice 'conosciamo le capacità di reazione dell'Inter, si sono viste contro il Torino' Contro il Torino. Ultimo i… - gxallavichx : @FireflyInHell E allora o sono ritardata io o è ritardato chi dice l'Inter doveva almeno arrivarw agli ottavi - BullaInterista : A chi vi dice 'se le vincono Inter e Real entrambi si passa' ridetegli in faccia per 2 motivi: 1) perché l'Inter n… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter dice Calciomercato Inter | Offerta per Barella, l'Inter dice no. Tuttocampo Vidal vede rosso e l'Inter capitola col Real: Hazard e Rodrygo annientano i nerazzurri

Blancos avanti su calcio di rigore, nella ripresa il raddoppio del brasiliano coi casalinghi in 10. Qualificazione appesa a un filo ...

L'Inter dice quasi addio alla Champions: a San Siro passa il Real 0-2

Hazard e Rodrygo firmano il successo madrileno a Milano, la squadra di Conte, rimasta in dieci per l'espulsione di Vidal, ora è appesa a un filo ...

Blancos avanti su calcio di rigore, nella ripresa il raddoppio del brasiliano coi casalinghi in 10. Qualificazione appesa a un filo ...Hazard e Rodrygo firmano il successo madrileno a Milano, la squadra di Conte, rimasta in dieci per l'espulsione di Vidal, ora è appesa a un filo ...