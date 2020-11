Il dolore di Gigi d’Alessio per la morte di Diego Armando Maradona: “Non riesco a crederci” (Di mercoledì 25 novembre 2020) E’ un dolore troppo grande che forse non si può spiegare. La morte di Diego Armando Maradona è la morte di un pezzo di storia del calcio che resterà eterno. E’ la morte di un modo di essere, di un talento che ha illuminato il calcio mondiale. Da Napoli all’Argentina, è immenso il vuoto che la morte di Maradona lascia. E stentano a crederci gli amici, quelli di sempre, quelli incontrati poche volte nella vita, quegli speciali. Tra questi anche Gigi d’Alessio che ha commentato con un post sui social la notizia della morte di Maradona. Le sue parole sono quelle di un amico che perde una persona cara e che stenta a credere che sia successo. E’ morto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 25 novembre 2020) E’ untroppo grande che forse non si può spiegare. Ladiè ladi un pezzo di storia del calcio che resterà eterno. E’ ladi un modo di essere, di un talento che ha illuminato il calcio mondiale. Da Napoli all’Argentina, è immenso il vuoto che ladilascia. E stentano a crederci gli amici, quelli di sempre, quelli incontrati poche volte nella vita, quegli speciali. Tra questi ancheche ha commentato con un post sui social la notizia delladi. Le sue parole sono quelle di un amico che perde una persona cara e che stenta a credere che sia successo. E’ morto ...

