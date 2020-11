Grave lutto per Iva Zanicchi: “Ti ho amato come un figlio” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Iva Zanicchi è stata al centro delle notizie nelle ultime settimane da quando si è saputo che era positiva al covid-19. La cantante, le cui condizioni di salute sono migliorate, ha subito una Grave perdita e ha condiviso sui social il suo lutto devastante. Ecco cosa è successo e chi è morto. Iva Zanicchi piange la morte di un affetto caro: “Ti ho amato come un figlio” Sui social Iva Zanicchi ha condiviso un post con queste parole, che sono poche ma comunque di grande effetto: Ciao fratello mio, ti ho amato come un figlio Le parole corredavano come didascalia una foto in cui la cantante abbraccia il fratello che è venuto a mancare. La sua famiglia era stata colpita dal covid e lei è l’unica che al ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ivaè stata al centro delle notizie nelle ultime settimane da quando si è saputo che era positiva al covid-19. La cantante, le cui condizioni di salute sono migliorate, ha subito unaperdita e ha condiviso sui social il suodevastante. Ecco cosa è successo e chi è morto. Ivapiange la morte di un affetto caro: “Ti hounSui social Ivaha condiviso un post con queste parole, che sono poche ma comunque di grande effetto: Ciao fratello mio, ti houn figlio Le parole corredavanodidascalia una foto in cui la cantante abbraccia il fratello che è venuto a mancare. La sua famiglia era stata colpita dal covid e lei è l’unica che al ...

