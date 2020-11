È morto Diego Armando Maradona | il Pibe de oro aveva 60 anni

Gazzetta_it : +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - MediasetTgcom24 : Dall'Argentina: 'Morto Diego Armando Maradona' - pisto_gol : È morto Diego Armando Maradona. Un arresto cardiocircolatorio ci ha privato del più grande calciatore della storia.… - EnzoUrzo : Diego non é morto Diego é immortale Diego c staje facenn chiagner. #SkySport #ForzaNapoliSempre - MashableItalia : Addio a Diego Armando #Maradona, il saluto sui social: 'È morto il calcio' -

Ultime Notizie dalla rete : morto Diego

E’ morto Maradona. Il campione argentino sarebbe morto per una parata cardiorespiratoria mentre si trovava nella casa di TigresIl ‘Clarin’ riferisce che sarebbe morto per un arresto cardiorespiratorio ...Aveva compiuto 60 anni il 30 ottobre scorso ed è stato il più forte calciatore di tutti i tempi. Diego Armando Maradona è morto per arresto cardiaco, lo annunciano il Clarin e la CNN. Nelle scorse ...