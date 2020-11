Donne e lavoro, non avere un reddito è una forma di violenza (ed espone ad altra violenza) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Femminicidi, stupri, molestie: la violenza sulle Donne è raccontata soprattutto attraverso questi gesti tremendi, che portano alla fine della vita di una donna oppure a un dolore estremo e forse insanabile. Eppure c’è un’altra forma, molto più diffusa, di violenza sulle Donne e che al tempo stesso le espone ad altra violenza: ovvero la mancanza di un reddito proprio oppure di un reddito davvero sufficiente a vivere. Questa violenza la conoscono milioni di Donne, visto che sei su dieci, in Italia, non hanno un’occupazione. Dopo la pandemia, sono rimaste ulteriormente senza uno stipendio, o comunque ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Femminicidi, stupri, molestie: lasulleè raccontata soprattutto attraverso questi gesti tremendi, che portano alla fine della vita di una donna oppure a un dolore estremo e forse insanabile. Eppure c’è un’, molto più diffusa, disullee che al tempo stesso lead: ovvero la mancanza di unproprio oppure di undavvero sufficiente a vivere. Questala conoscono milioni di, visto che sei su dieci, in Italia, non hanno un’occupazione. Dopo la pandemia, sono rimaste ulteriormente senza uno stipendio, o comunque ...

I dati dimostrano che nonostante le ricche ed importanti iniziative contro la violenza sulle donne, c’è ancora molto lavoro da fare. Nell’anno della pandemia la giornata contro la violenza sulle donne ...

Tra le lacrime Maria, nome di fantasia, racconta la vita dura di una donna 44enne, ucraina, da 15 anni residente a Napoli, dove per oltre 12 anni ha lavorato come badante. Fin quando non ha incontrato ...

