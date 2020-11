Covid, quasi duemila guariti in 24 ore nel Casertano. Drastico calo dei positivi attuali (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiquasi duemila guariti in un giorno dal Covid nel Casertano: è il dato da record certificato dal report dell’Asl di Caserta. Per la prima volta in questa seconda ondata di Covid, i guariti giornalieri sopravanzano di gran lunga i nuovi contagiati, facendo abbassare notevolmente la quota dei positivi attuali. Sono 1991 le persone che si sono lasciate alle spalle il virus nelle ultime 24 ore, a fronte di 657 nuove positività, con un rapporto del 17,7% – in calo rispetto ai giorni scorsi – con i tamponi processati, che sono stati 3669; il saldo totale delle persone attualmente positive è dunque calato rispetto a ieri di 1343 unità, scendendo sotto quota 16mila (15446). Un dato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiin un giorno dalnel: è il dato da record certificato dal report dell’Asl di Caserta. Per la prima volta in questa seconda ondata di, igiornalieri sopravanzano di gran lunga i nuovi contagiati, facendo abbassare notevolmente la quota dei. Sono 1991 le persone che si sono lasciate alle spalle il virus nelle ultime 24 ore, a fronte di 657 nuovetà, con un rapporto del 17,7% – inrispetto ai giorni scorsi – con i tamponi processati, che sono stati 3669; il saldo totale delle persone attualmente positive è dunque calato rispetto a ieri di 1343 unità, scendendo sotto quota 16mila (15446). Un dato ...

L’emergenza sanitaria causata dal nuovo coronavirus ha avuto ripercussioni molto forti sul fenomeno della violenza contro le donne, soprattutto in ambito domestico. Già nella scorsa primavera i numeri ...

Puglia, quasi 10mila tamponi e altri 1511 contagi: 104 nuovi casi nel Salento

Circa il 16% delle persone sottoposte a tampone è risultato positivo nelle ultime 24 ore: ci sono purtroppo altri 30 decessi, di cui 5 nella provincia di Lecce. Tra i dati positivi i 369 guariti in pi ...

L'emergenza sanitaria causata dal nuovo coronavirus ha avuto ripercussioni molto forti sul fenomeno della violenza contro le donne, soprattutto in ambito domestico. Già nella scorsa primavera i numeri ...

Circa il 16% delle persone sottoposte a tampone è risultato positivo nelle ultime 24 ore: ci sono purtroppo altri 30 decessi, di cui 5 nella provincia di Lecce. Tra i dati positivi i 369 guariti in pi ...