Conte: "Parole di Speranza su uso del Mes? Il problema non è dello strumento ma delle risorse finanziarie, faremo in modo che siano adeguate"

"Comprendo che il ministro della Salute possa auspicare nuove risorse, il problema non è nello strumento ma nelle risorse", così il premier Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa congiunta insieme a Pedro Sanchez a Palma di Maiorca, risponde al ministro Speranza che oggi ha auspicato l'utilizzo, tra le altre cose, anche del Mes per un nuovo piano sanitario che chiuda la stagione dei tagli. Secondo il presidente del Consiglio i fondi già ci sono: "Abbiamo già in legge di bilancio ulteriori cospicue risorse e ne avremo altre per il rafforzamento del sistema sanitario avremo nel Recovery plan italiano. C'è un piano sanitario di rafforzamento che necessita di risorse adeguate e faremo in modo che ci siano."

