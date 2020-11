Conte: «Controlli per chi rientra dall’estero a Natale». E sul Mes replica a Speranza: «Le risorse ci sono già» (Di mercoledì 25 novembre 2020) All’Unione europea che litiga e si divide tanto sul Recovery Fund quanto sulla chiusura delle piste da sci, Spagna e Italia s’appellano in coro per chiedere risposte unitarie. «Abbiamo molti punti dell’emergenza Covid che richiedono una risposta europea», ha detto il capo di governo spagnolo Pedro Sánchez nella conferenza stampa congiunta con l’omologo italiano Giuseppe Conte. «Questo è un vertice di concertazione ma anche di azione, abbiamo definito delle risposte non solo tra i due Paesi ma anche per l’Ue, è un vertice che vuole risaltare il meglio dell’Europa». Tra le misure anti-Covid su cui Sánchez rimarca la necessità di una risposta Ue il premier cita «le misure per il periodo di Natale» e il «piano vaccino». Conte aggiunge: «Stiamo lavorando, ho avuto dei colloqui con i rappresentanti delle istituzioni Ue, per cercare di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 novembre 2020) All’Unione europea che litiga e si divide tanto sul Recovery Fund quanto sulla chiusura delle piste da sci, Spagna e Italia s’appellano in coro per chiedere risposte unitarie. «Abbiamo molti punti dell’emergenza Covid che richiedono una risposta europea», ha detto il capo di governo spagnolo Pedro Sánchez nella conferenza stampa congiunta con l’omologo italiano Giuseppe. «Questo è un vertice di concertazione ma anche di azione, abbiamo definito delle risposte non solo tra i due Paesi ma anche per l’Ue, è un vertice che vuole risaltare il meglio dell’Europa». Tra le misure anti-Covid su cui Sánchez rimarca la necessità di una risposta Ue il premier cita «le misure per il periodo di» e il «piano vaccino».aggiunge: «Stiamo lavorando, ho avuto dei colloqui con i rappresentanti delle istituzioni Ue, per cercare di ...

Agenzia_Ansa : 'Controlli anti #Covid per chi va all'estero a #Natale', lo dice il premier @GiuseppeConteIT nella conferenza stamp… - misiagentiles : RT @romatoday: Conte annuncia i controlli per chi torna dall'estero - infoitinterno : Conte: «Controlli per chi rientra dall’estero a Natale». E sul Mes replica a Speranza: «Le risorse ci sono già» - romatoday : Conte annuncia i controlli per chi torna dall'estero - bluypsilon : RT @Agenzia_Ansa: 'Controlli anti #Covid per chi va all'estero a #Natale', lo dice il premier @GiuseppeConteIT nella conferenza stampa con… -