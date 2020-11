Clima, con Biden e Kerry l’Ue ha un alleato in più. Scrive Realacci (Di mercoledì 25 novembre 2020) Joe Biden, con la nomina di John Kerry a inviato speciale presidenziale per il Clima e con il ruolo a lui assegnato nella nuova amministrazione, ha inviato un segnale chiarissimo all’America, al mondo, all’economia, alla società. Lo stesso Biden aveva del resto preso come primo impegno, quando era apparsa chiara la vittoria, di far rientrare gli Stati Uniti negli accordi sottoscritti alla COP21 di Parigi nel 2015. E durante la sua campagna presidenziale ha più volte detto di considerare le politiche contro la crisi Climatica come una chiave per rilanciare l’economia e l’occupazione. Non si tratta dunque solo di sanare uno dei tanti strappi prodotti da Trump. Ricordo bene il ruolo importante svolto dall’amministrazione Obama, rappresentata per tutta la durata del negoziato dal segretario di Stato ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 novembre 2020) Joe, con la nomina di Johna inviato speciale presidenziale per ile con il ruolo a lui assegnato nella nuova amministrazione, ha inviato un segnale chiarissimo all’America, al mondo, all’economia, alla società. Lo stessoaveva del resto preso come primo impegno, quando era apparsa chiara la vittoria, di far rientrare gli Stati Uniti negli accordi sottoscritti alla COP21 di Parigi nel 2015. E durante la sua campagna presidenziale ha più volte detto di considerare le politiche contro la crisitica come una chiave per rilanciare l’economia e l’occupazione. Non si tratta dunque solo di sanare uno dei tanti strappi prodotti da Trump. Ricordo bene il ruolo importante svolto dall’amministrazione Obama, rappresentata per tutta la durata del negoziato dal segretario di Stato ...

omarbaroni1 : UN PIANO MOLTO AMBIZIOSO QUANTO POSITIVO.....CIO' CHE NON CONDIVIDO E' L'ASSOCIAZIONE RISPARMIO DI TEP (tonnellate… - AGR_web : Osservatorio Legambiente, il clima è già cambiato Oggi Legambiente ha presentato il rapporto 2020 cittaclima, con 1… - frabzzz : RT @EURACrenewables: Domani parteciperemo al Workshop sul Piano Nazionale integrato Energia e Clima organizzato nell’ambito di @_Plan_Up. S… - SostenCarni : RT @AndreaBertaglio: Per le #AnimeBelle che credono di salvare il #clima con il #MenuVeg (magari in #aereo). (e per i virtuosi studenti d… - AuditoriumPdM : RT @EScienza: 27 novembre ore 10, Pianeta dei ragazzi: clima, scienza e i futuri adulti con Elisa Palazzi e Christian Casarotto. Modera Sel… -