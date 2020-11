Calcio sotto choc, morto Maradona Diego stroncato da un infarto (Di mercoledì 25 novembre 2020) Diego Maradona è morto. Lo ha annunciato il 'Clarin'. Dall'Argentina erano appena rimbalzate notizie allarmanti intorno alle sue condizioni. L'ex Pibe de oro, mentre era nella sua casa nel quartiere San Andres a Buenos Aires, ha avuto un grave problema respiratorio. Sei ambulanze si sono precipitate presso la sua abitazione per prestargli soccorso. Con Maradona c'era la figlia Giannina. Poi la notizia più brutta. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 25 novembre 2020). Lo ha annunciato il 'Clarin'. Dall'Argentina erano appena rimbalzate notizie allarmanti intorno alle sue condizioni. L'ex Pibe de oro, mentre era nella sua casa nel quartiere San Andres a Buenos Aires, ha avuto un grave problema respiratorio. Sei ambulanze si sono precipitate presso la sua abitazione per prestargli soccorso. Conc'era la figlia Giannina. Poi la notizia più brutta. Segui su affaritaliani.it

