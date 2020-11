“Cacciata da Elisabetta Gregoraci” La ex di Briatore pronta a lasciare il GF Vip | ma non sa che fuori la vip ha raccontato tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 novembre 2020)Gregoraci è indubbiamente una delle grandi protagoniste della quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Nelle ultime ore ha manifestato però l’intenzione di abbandonare il programma, piangendo davanti a Pierpaolo Pretelli: “Io ho iniziato questo percorso con voi e pensavo di finirlo con voi, è stato uno shock. Io ho una priorità che è Nathan: in tanti anni ho messo da parte delle cose, anche lavorative, per lui ed è giusto così. Ma quando hai un figlio lui deve venire prima di”. Poi ancora: “Ha 10 anni, va seguito: non so come sta andando a scuola, non sapevo che gli hanno messo l’apparecchio, non so come sta… Mi dispiace non continuare questo viaggio anche con te, Pier, te lo dico. Ma tu lo devi fare, hai capito? Tu sì. Devi pensare a Leo”. In queste ultime ore è arrivato un durissimo attacco dall’esterno della casa da parte di un ...