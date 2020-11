Adriana Volpe attacca Alba Parietti | scontro furibondo ad Ogni Mattina

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.contro: “Sta dicendo una cosa assurda“, attacco in piena diretta.si scontrano a, attacco in piena diretta: cosa succede? Durante la seconda parte della trasmissione mattutina, in onda su Tv8, la conduttrice ha ospitato nel suo salotto vari opinionisti, tra