Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Maria De Filippi Sbrocca con Saul! (Di martedì 24 novembre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Maria De Filippi attacca Saul dopo le numerose frequentazioni di quest’ultimo. Intanto Armando accetta di conoscere una ragazza che si dimostra interessata anche a Gianluca… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, Armando è stato a lungo al centro dell’attenzione per via di un triangolo amoroso. Ha sorpreso tutti, poi, un duro attacco di Maria De Filippi contro Saul. Ecco che cosa è successo nel dettaglio. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: nuovo triangolo per Armando! La Puntata si apre con Armando che si siede al centro dello studio per confrontarsi con Brunilde. ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 24 novembre 2020)diDeattacca Saul dopo le numerose frequentazioni di quest’ultimo. Intanto Armando accetta di conoscere una ragazza che si dimostra interessata anche a Gianluca… Nellaquotidiana di, Armando è stato a lungo al centro dell’attenzione per via di un triangolo amoroso. Ha sorpreso tutti, poi, un duro attacco diDecontro Saul. Ecco che cosa è successo nel dettaglio.di: nuovo triangolo per Armando! Lasi apre con Armando che si siede al centro dello studio per confrontarsi con Brunilde. ...

