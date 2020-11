Ufficiale: Torino, Singo rinnova fino al 2023 (Di martedì 24 novembre 2020) Il Torino blinda Wilfried Singo. Ne avevamo parlato in giornata delle qualità del giocatore, e il difensore classe 2000 ha infatti firmato il proprio rinnovo contrattuale con la società granata. Questo il comunicato del club: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Wilfried Singo fino al 30 giugno 2023, con opzione di un anno per la stagione successiva”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 24 novembre 2020) Ilblinda Wilfried. Ne avevamo parlato in giornata delle qualità del giocatore, e il difensore classe 2000 ha infatti firmato il proprio rinnovo contrattuale con la società granata. Questo il comunicato del club: “IlFootball Club è lieto di annunciare di averto il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Wilfriedal 30 giugno, con opzione di un anno per la stagione successiva”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ILTOROSIAMONOI : ?? Ufficiale: Singo ha rinnovato il contratto Il Torino FC, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto che il cl… - UniversoToro_ : ?? Ufficiale Singo ha rinnovato il contratto che lo legherà al Toro fino al 2023, è anche presente un'opzione per u… - BombeDiVlad : ??#Torino, ufficiale il rinnovo di #Singo ??Il comunicato dei granata #LeBombeDiVlad #LBDV #News - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Torino, Singo rinnova fino al 2023 con opzione per un ulteriore anno - gianluca_sarto : Ufficiale: #Singo-#Torino, rinnovo sino al 2023 con opzione per un altro anno -