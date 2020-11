Tumore alla prostata, più informazione femminile per prevenirlo (Di martedì 24 novembre 2020) Quello alla prostata è il tumore maschile più diffuso e rappresenta oltre il 20% di quelli diagnosticati a partire dai 50 anni di età. In Italia un uomo su 8 ha probabilità di ammalarsi di questa patologia nel corso della propria vita e ogni anno i nuovi casi sono circa 37.000. Nonostante questi numeri, la diagnosi precoce non tiene il passo come ci si aspetterebbe, ma non per lacune sanitario-ospedaliero, piuttosto per la reticenza maschile a sottoporsi a controlli periodici. Mentre le donne, infatti, soprattutto a livello ginecologico sono naturalmente inclini a tenere gli occhi vigili sul proprio stato di salute, gli uomini spesso fanno più fatica. Leggi su vanityfair (Di martedì 24 novembre 2020) Quello alla prostata è il tumore maschile più diffuso e rappresenta oltre il 20% di quelli diagnosticati a partire dai 50 anni di età. In Italia un uomo su 8 ha probabilità di ammalarsi di questa patologia nel corso della propria vita e ogni anno i nuovi casi sono circa 37.000. Nonostante questi numeri, la diagnosi precoce non tiene il passo come ci si aspetterebbe, ma non per lacune sanitario-ospedaliero, piuttosto per la reticenza maschile a sottoporsi a controlli periodici. Mentre le donne, infatti, soprattutto a livello ginecologico sono naturalmente inclini a tenere gli occhi vigili sul proprio stato di salute, gli uomini spesso fanno più fatica.

