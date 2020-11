Strage di Erba, spunta un nuovo testimone: il racconto a Le Iene (Di martedì 24 novembre 2020) Nella puntata odierna de Le Iene, parlerà un testimone della Strage di Erba: le sue parole scagionerebbero gli imputati Rosa e Olindo A distanza di 14 anni dall’eccidio compiuto ad Erba, in provincia di Como, spunta la testimonianza di Abdi Kais. Il tunisino, arrestato assieme ad Azouz Marzouk, padre e marito di due delle vittime L'articolo provIene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 24 novembre 2020) Nella puntata odierna de Le, parlerà undelladi: le sue parole scagionerebbero gli imputati Rosa e Olindo A distanza di 14 anni dall’eccidio compiuto ad, in provincia di Como,la testimonianza di Abdi Kais. Il tunisino, arrestato assieme ad Azouz Marzouk, padre e marito di due delle vittime L'articolo provda YesLife.it.

