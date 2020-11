Strage di Erba | le parole di Abdi Kais | “C’era una guerra con dei marocchini per la droga”

(Di martedì 24 novembre 2020) La rivelazione dialle ‘Iene’: “Queierano capaci di tutto”. Il tunisino fino a ora non era mai stato ascoltato sulla vicenda. Intervistato dalle ‘Iene’ un nuovo testimone sulla drammatica vicenda didel 2006.ha raccontato di una forte rivalità fra i tunisini vicini ad Azouz Marzouk, il marito L'articolo NewNotizie.it.

AgenziaOpinione : MEDIASET – ITALIA 1 * ” LE IENE “: « STRAGE DI ERBA, NUOVA CLAMOROSA TESTIMONIANZA DA PARTE DI UN TUNISINO ARRESTAT… - EugenioBerto70 : Strage Erba: legale Rosa e Olindo,da reperti forse Dna utile - MichelaFraschin : Ah si, la peritonite che ti trasforma casa nella strage di Erba #quartogrado - francobus100 : Strage di Erba, l'avvocato di Rosa e Olindo: «Nuovi elementi, chiederemo la revisione del processo» - sumaistu47 : Ma ancora con questa stronzata? Dopo mille prove, intercettazioni, confessioni e un testimone oculare che si era sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Erba

QuiComo

Stasera in tv , 24 novembre, su Italia 1 a partire dalle ore 21.10 tornano protagoniste Le Iene . Come ogni martedì , puntata ...La rivelazione di Abdi Kais alle 'Iene': "Quei marocchini erano capaci di tutto". Il tunisino non era mai stato ascoltato sulla vicenda.