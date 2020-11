Rugby, Christophe Dominici trovato morto in un parco: aveva 48 anni (Di martedì 24 novembre 2020) Christophe Dominici, 48 anni, ala leggendaria della nazionale francese di Rugby, è stato trovato morto al mattino di martedì in un parco a Saint-Cloud, appena a ovest di Parigi. L'ex atleta si è ... Leggi su gazzetta (Di martedì 24 novembre 2020), 48, ala leggendaria della nazionale francese di, è statoal mattino di martedì in una Saint-Cloud, appena a ovest di Parigi. L'ex atleta si è ...

L’ex nazionale francese, secondo molteplici fonti, si sarebbe suicidato. 67 presenze con i Bleus, leggendaria la sua finale al Mondiale ‘99 contro l’Australia ...

