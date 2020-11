Ricetta risotto ai carciofi | ingredienti | preparazione e consigli

Leggi su giornal

(Di martedì 24 novembre 2020) Ilaiè un primo piatto molto delicato e allo stesso tempo semplice da preparare. I cuori di carciofo, saltati pochi minuti in padella, vengono aggiunti ala metà cottura, per preservarne la morbidezza e l’integrità. Esistono molte varianti di questo, noi oggi vi proponiamo la nostra, poi voi ovviamente potete anche personalizzarlo, magari aggiungendo qualche ingrediente ulteriore.aiper 4 porzioni: Riso Carnaroli 320 g Brodo vegetale 1 l Grana Padano DOP da grattugiare 50 g Olio extravergine d’oliva 20 g Scalogno 1 Vino bianco fermo 200 g Timo 1 rametto Burro 30 g Sale fino q.b. Pepe nero q.b. Per i(circa 4 teste) 400 ...