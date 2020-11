Riccardo Munda torna a Caltanissetta per curare la mamma (Di martedì 24 novembre 2020) Riccardo Munda, medico di base che da anni vive a Bergamo, è stato costretto a tornare in Sicilia per curare la madre positiva al Covid-19. Nessuno visita la madre malata di Covid: medico da Bergamo torna in Sicilia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 24 novembre 2020), medico di base che da anni vive a Bergamo, è stato costretto are in Sicilia perla madre positiva al Covid-19. Nessuno visita la madre malata di Covid: medico da Bergamoin Sicilia su Notizie.it.

Dalla Lombardia alla Sicilia per curare la madre che nessuno voleva visitare. È la storia di Riccardo Munda, medico di base siciliano che da sette anni vive a Selvino (Bergamo) e durante l’epidemia di ...

