PS5 | gli spot TV della console sono stati visti 3 volte più di quelli di Xbox Series X

Leggi su tuttotek

(Di martedì 24 novembre 2020) GliTV americani di PS5 hanno fatto registrare numeri da record, superiori arivaleX. Vediamoli di seguito Ora che finalmente è avvenuto il lancio di PS5 eX il mondostampa videoludica può permettersi di analizzare i dati dello stesso a mente fredda. Iniziano a spuntare le prime considerazioni su questo attesissimo debutto che ha di fatto rivoluzionato il panorama consolistico per come avevamo avuto modo di concepirlo negli scorsi sette anni. Sembra proprio che Sony abbia speso molto per pubblicizzare il lancio di PS5. Glipubblicitari in TV hanno fatto registrare numeri francamente impressionanti. Vediamoli nelle prossime righe. Ecco gli impressionanti numeri degli ...