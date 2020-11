PS5 e Xbox Series X/S, la vera minaccia per Phil Spencer non è la console war, ma 'l'apatia' (Di martedì 24 novembre 2020) In una nuova intervista con The Verge, il capo di Xbox Phil Spencer affronta un particolare argomento che coinvolge tutte le società del gaming, inclusa la concorrente, Sony che ha lanciato da poco PlayStation 5. Spencer afferma che Xbox e PlayStation hanno un concorrente e comune che non si tratta di console war, ma di qualcosa di più profondo: l'apatia. "Non credo che dobbiamo vedere altri fallire per poter raggiungere gli obiettivi", spiega Spencer. "Non si tratta di console war: siamo nel settore dell'intrattenimento ed il più grande concorrente che abbiamo è l'apatia per i prodotti e i servizi ed i giochi che offriamo". "Direi che nel settore delle console negli ultimi quattro o cinque anni, la ... Leggi su eurogamer (Di martedì 24 novembre 2020) In una nuova intervista con The Verge, il capo diaffronta un particolare argomento che coinvolge tutte le società del gaming, inclusa la concorrente, Sony che ha lanciato da poco PlayStation 5.afferma chee PlayStation hanno un concorrente e comune che non si tratta diwar, ma di qualcosa di più profondo: l'. "Non credo che dobbiamo vedere altri fallire per poter raggiungere gli obiettivi", spiega. "Non si tratta diwar: siamo nel settore dell'intrattenimento ed il più grande concorrente che abbiamo è l'per i prodotti e i servizi ed i giochi che offriamo". "Direi che nel settore dellenegli ultimi quattro o cinque anni, la ...

Eurogamer_it : Console war? No, la vera minaccia per #PS5 e #XboxSeriesX è l'apatia. - Asgard_Hydra : Xbox Series S vs PS5 Digital Edition: Sony ha colto Microsoft di sorpresa, rivela Spencer - Asgard_Hydra : PS5 e Xbox Series X|S: i problemi del Day One (e come risolverli!) - Asgard_Hydra : Xbox Series X|S, Microsoft non si aspettava la PS5 Digital Edition - Asgard_Hydra : Cyberpunk 2077, ecco come gira su Xbox One X, Series X, PS4 Pro e PS5 -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 Xbox PS5 e Xbox Series X introvabili: è allarme furti e rapine Libero Tecnologia PS5 e Xbox Series X/S, la vera minaccia per Phil Spencer non è la console war, ma 'l'apatia'

In una nuova intervista con The Verge, il capo di Xbox Phil Spencer affronta un particolare argomento che coinvolge tutte le società del gaming, inclusa la concorrente, Sony che ha lanciato da poco Pl ...

Cyberpunk 2077 - Il video di gameplay su PS4 e PS5

Dopo aver svelato il gameplay su Xbox, CD Projekt Red presenta un video per Cyberpunk 2077 su PS5 e PlayStation 4, quest'ultima testata sulla console di nuova generazione di Sony tramite retrocompatib ...

In una nuova intervista con The Verge, il capo di Xbox Phil Spencer affronta un particolare argomento che coinvolge tutte le società del gaming, inclusa la concorrente, Sony che ha lanciato da poco Pl ...Dopo aver svelato il gameplay su Xbox, CD Projekt Red presenta un video per Cyberpunk 2077 su PS5 e PlayStation 4, quest'ultima testata sulla console di nuova generazione di Sony tramite retrocompatib ...