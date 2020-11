Pagelle Lazio-Zenit 3-1: voti e tabellino Champions League 2020/2021 (Di martedì 24 novembre 2020) Le Pagelle, i voti e il tabellino di Lazio-Zenit 3-1, match della fase a gironi di Champions League 2020/2021. All’Olimpico è tutto facile per gli uomini di Inzaghi che dopo due minuti sono già in vantaggio con un gran destro di Ciro Immobile. Nel primo tempo è Marco Parolo a siglare il raddoppio ma è anche immediata la risposta di Dzyuba che rende meno ampio il parziale. Ma la rete del bomber russo è solo un’illusione per lo Zenit che subisce il tris: Ciro Immobile conquista e realizza il rigore del 3-1. Lazio (3-5-2): Reina 6; Patric 6 (15? st Luiz Felipe 6), Hoedt 6.5, Acerbi 6; Lazzari 6.5 (24? st Fares 6), Parolo 7 (15? st Akpa Akpro 6), Leiva 6.5 (23? st Cataldi 6), Luis Alberto 6.5, Marusic 6; ... Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Le, ie ildi3-1, match della fase a gironi di. All’Olimpico è tutto facile per gli uomini di Inzaghi che dopo due minuti sono già in vantaggio con un gran destro di Ciro Immobile. Nel primo tempo è Marco Parolo a siglare il raddoppio ma è anche immediata la risposta di Dzyuba che rende meno ampio il parziale. Ma la rete del bomber russo è solo un’illusione per loche subisce il tris: Ciro Immobile conquista e realizza il rigore del 3-1.(3-5-2): Reina 6; Patric 6 (15? st Luiz Felipe 6), Hoedt 6.5, Acerbi 6; Lazzari 6.5 (24? st Fares 6), Parolo 7 (15? st Akpa Akpro 6), Leiva 6.5 (23? st Cataldi 6), Luis Alberto 6.5, Marusic 6; ...

