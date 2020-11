Melito, oggi l’ultimo saluto in forma privata al sindaco Amente (Di martedì 24 novembre 2020) Melito. Ci sarà oggi l’ultimo saluto ad Antonio Amente, sindaco di Melito venuto a mancare ieri. Il primo cittadino è stato stroncato dal Covid mentre era ricoverato all’ospedale di Giugliano. Complicanze a seguito della positività che non gli hanno lasciato scampo. Come prevedono le disposizioni però, per i morti di Covid non è possibile celebrare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 24 novembre 2020). Ci saràad Antoniodivenuto a mancare ieri. Il primo cittadino è stato stroncato dal Covid mentre era ricoverato all’ospedale di Giugliano. Complicanze a seguito della positività che non gli hanno lasciato scampo. Come prevedono le disposizioni però, per i morti di Covid non è possibile celebrare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

