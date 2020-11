L'Ue litiga anche sugli sci (Di martedì 24 novembre 2020) L’Ue litiga anche sugli sci. Ora ci si mette anche l’Austria a minacciare addirittura di ridurre i propri contributi al bilancio Ue, se l’Unione imporrà il lockdown sugli impianti sciistici senza stabilire misure di compensazione. Una minaccia che punta dritto a Roma, dove il governo è invece impostato sulla linea del rigore, pur contestata dai nostri impianti nostrani e Federalberghi. Oggi Giuseppe Conte ne ha parlato al telefono con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ma all’orizzonte ancora non c’è una data in cui nuove misure, eventualmente coordinate a livello Ue, verranno annunciate. “Lavori in corso”, ci dicono dalla Commissione. Ma, sottolineano fonti diplomatiche, chiudere o aprire gli impianti non è decisione che spetti all’Ue. E questa è la prima difficoltà, nel ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) L’Uesci. Ora ci si mettel’Austria a minacciare addirittura di ridurre i propri contributi al bilancio Ue, se l’Unione imporrà il lockdownimpianti sciistici senza stabilire misure di compensazione. Una minaccia che punta dritto a Roma, dove il governo è invece impostato sulla linea del rigore, pur contestata dai nostri impianti nostrani e Federalberghi. Oggi Giuseppe Conte ne ha parlato al telefono con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ma all’orizzonte ancora non c’è una data in cui nuove misure, eventualmente coordinate a livello Ue, verranno annunciate. “Lavori in corso”, ci dicono dalla Commissione. Ma, sottolineano fonti diplomatiche, chiudere o aprire gli impianti non è decisione che spetti all’Ue. E questa è la prima difficoltà, nel ...

