Lazio-Zenit, i 24 convocati di Simone Inzaghi: torna Strakosha, presente Immobile (Di martedì 24 novembre 2020) La Lazio ha divulgato la lista dei convocati in vista dello scontro con lo Zenit di San Pietroburgo, valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League. Simone Inzaghi ha chiamato in causa 24 giocatori, tra i quali spicca Thomas Strakosha, ai box per quanto concerne l’ultima sfida di campionato. Di seguito le scelte dell’allenatore biancoceleste. convocati Lazio PORTIERI: Furlanetto, Reina, Strakosha. DIFENSORI: Acerbi, Armini, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu. CENTROCAMPISTI: Akpa Apro, Anderson, Cataldi, Czyz, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Parolo, Pereira.ATTACCANTI: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Laha divulgato la lista deiin vista dello scontro con lodi San Pietroburgo, valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League.ha chiamato in causa 24 giocatori, tra i quali spicca Thomas, ai box per quanto concerne l’ultima sfida di campionato. Di seguito le scelte dell’allenatore biancoceleste.PORTIERI: Furlanetto, Reina,. DIFENSORI: Acerbi, Armini, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu. CENTROCAMPISTI: Akpa Apro, Anderson, Cataldi, Czyz, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Parolo, Pereira.ATTACCANTI: Caicedo, Correa,, Muriqi. SportFace.

