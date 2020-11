La concorrente sta pensando di abbandonare la casa (Di martedì 24 novembre 2020) La concorrente non ha preso bene il fatto che il reality finirà a febbraio e vuole tornare da suo figlio per le feste. GF Vip, Elisabetta Gregoraci vuole uscire: “Natale con mio figlio” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 24 novembre 2020) Lanon ha preso bene il fatto che il reality finirà a febbraio e vuole tornare da suo figlio per le feste. GF Vip, Elisabetta Gregoraci vuole uscire: “Natale con mio figlio” su Notizie.it.

iamdissonance_ : RT @tommizeta_: Anche chi detesta/detestava Oppini è stato giorni e giorni ad arrabbiarsi e scrivere di lui. E il fatto è che il rapporto c… - Giulia20897 : RT @__Giada: Ho l’idea del secolo: Alba Parietti nuova concorrente così in un colpo solo 1) lei non sta da sola per Natale 2) Francesco sta… - comeaIiIcloser : RT @__Giada: Ho l’idea del secolo: Alba Parietti nuova concorrente così in un colpo solo 1) lei non sta da sola per Natale 2) Francesco sta… - 1DFivePromises : RT @__Giada: Ho l’idea del secolo: Alba Parietti nuova concorrente così in un colpo solo 1) lei non sta da sola per Natale 2) Francesco sta… - KinneyWife : RT @__Giada: Ho l’idea del secolo: Alba Parietti nuova concorrente così in un colpo solo 1) lei non sta da sola per Natale 2) Francesco sta… -