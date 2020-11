John Cleese difende la Rowling dai deliri Lgbt | “Dei trans non mi interessa nulla”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 24 novembre 2020) Londra, 24 nov – Da qualche tempo a questa parte, J. K.è diventata il nemico numero uno delle rumorose cricche. La mamma di Harry Potter, infatti, è stata più volte accusata difobia. In un caso era stata addirittura messa alla gogna per aver pronunciato una frase scandalosa: «Sole le donne hanno le mestruazioni», aveva osato affermare la scrittrice. Un vero delitto di lesa maestàgender, non c’è che dire. Ad ogni modo, sul Times è apparsa una lettera firmata da diverse personalità della narrativa contemporanea per prendere le difese della. In seguito, ha aderito all’iniziativa di sostegno anche, storico mattatore dei Monty Python, che peraltro è apparso nei primi due film di Harry Potter nelle vesti di Nick ...