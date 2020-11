Ibrahimovic e la sua squadra ideale: “11 Zlatan per vincere” (Di martedì 24 novembre 2020) L’attaccante svedese mai banale e nelle sue storie pubblica la sua formazione ideale formata da 11 Ibrahimovic Il momento di Ibrahimovic, nonostante l’infortunio subito, è dei migliori. A 39 anni il campione svedese è ancora un trascinatore dentro e fuori dal campo, capace di riportare grazie ai suoi gol di nuovo il Milan nelle zone alte della classifica. Ibra banale non lo è mai stato, forte del fatto di possedere una capacità comunicativa fuori dal comune. Ego spropositato per alcuni, per altri invece la vera forza di Zlatan, da far valere in chiave di leadership. Domenica la frase per tranqullizzare Bonera, prima del match del San Paolo contro il Napoli di Gattuso, nella quale rivolgendosi verso la panchina ha detto:”Stai tranquillo tu hai Ibra. Ci penso io“. Oggi invece sulle sue storie Instagram ha pubblicato ... Leggi su zon (Di martedì 24 novembre 2020) L’attaccante svedese mai banale e nelle sue storie pubblica la sua formazioneformata da 11Il momento di, nonostante l’infortunio subito, è dei migliori. A 39 anni il campione svedese è ancora un trascinatore dentro e fuori dal campo, capace di riportare grazie ai suoi gol di nuovo il Milan nelle zone alte della classifica. Ibra banale non lo è mai stato, forte del fatto di possedere una capacità comunicativa fuori dal comune. Ego spropositato per alcuni, per altri invece la vera forza di, da far valere in chiave di leadership. Domenica la frase per tranqullizzare Bonera, prima del match del San Paolo contro il Napoli di Gattuso, nella quale rivolgendosi verso la panchina ha detto:”Stai tranquillo tu hai Ibra. Ci penso io“. Oggi invece sulle sue storie Instagram ha pubblicato ...

infoitsport : Ibrahimovic-Milan, numeri impressionanti e non è ancora finita la sua voglia di stupire - sportli26181512 : Il solito Ibrahimovic sui social: 'Volete vincere? Schierate 11 Zlatan': Il campione svedese ha pubblicato nelle su… - sportli26181512 : Ibrahimovic, nella formazione ideale dell'attaccante del Milan ci sono 11 Zlatan. FOTO: Post ironico di Ibrahimovic… - milansette : Ibrahimovic-Milan, numeri impressionanti e non è ancora finita la sua voglia di stupire - sportli26181512 : Ibrahimovic-Milan, numeri impressionanti e non è ancora finita la sua voglia di stupire: “Tentar non nuoce” o “sogn… -