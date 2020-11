Gf Vip | Elisabetta Gregoraci contro Giulia Salemi | l’influencer | «Non mi fai passare per tr**a»

EleonoraDAmore : CIAO #POVERY! Nathan Falco al #GFVip: 'Sono a Dubai con papà' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, l'addio al programma di Elisabetta Gregoraci: 'Impensabile non passare il Natale con mio figli… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Giulia Salemi scatenata contro Elisabetta Gregoraci: 'Non ho sedotto Flavio Briatore' - infoitcultura : Gf Vip, Elisabetta Gregoraci: “Giulia Salemi parlava più con Briatore che con me” - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Un’insinuazione di Alfonso Signorini porta alla luce un attrito preesistente tra Giulia Salemi ed Elisabet… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Elisabetta

Tommaso Zorzi è furioso e dopo la puntata punta il dito contro l’amico di sempre, Francesco Oppini, reo di voler andare via dal Grande Fratello Vip 2020. La notizia che ... stanza blu per coricarsi ..."NON MI FAI PASSARE PER TR**A" Elisabetta Gregoraci attacca Giulia Salemi e lei sbotta: scoppia la lite nella notte ...