COVID: 23,232 cases, 853 dead (Di martedì 24 novembre 2020) ROME, 24 NOV - Italy has seen 23,232 more COVID cases and 853 more deaths in the last 24 hours, health ministry prevention chief Gianni Rezza said Tuesday. This compared to 22,930 new cases and 630 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 24 novembre 2020) ROME, 24 NOV - Italy has seen 23,232 moreand 853 more deaths in the last 24 hours, health ministry prevention chief Gianni Rezza said Tuesday. This compared to 22,930 newand 630 ...

In Italia ci sono attualmente 798.386 positivi per Covid-19, 1.537 in più rispetto a ieri. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 1.455.022, con un incremento nelle ultime 24 ore di ...

