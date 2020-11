Coronavirus, il più alto numero di morti delle seconda ondata. Gimbe: molte incertezze su vaccini (Di martedì 24 novembre 2020) Sono in totale 23.232 (22.930 ieri) i nuovi casi di positivi al Covid registrati oggi in Italia. I morti sono, invece, 853 (630 ieri), il dato più alto della seconda ondata, secondo il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. Mentre sono in calo i ricoveri in terapia intensiva, 6 nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati in totale 188.659, i dimessi 20.837 ed i ricoveri con sintomi 120. "Oggi 188.659 tamponi - ha spiegato Rezza - ed è diminuita la proporzione di positivi sul totale dei tamponi. Però brutto dato dei decessi, 853, in aumento di 200 rispetto a ieri. Un numero purtroppo alto. Come sappiamo anche quando tendono a diminuire i nuovi casi grazie all'impatto delle misure prese gli indicatori che calano per ultimi ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 24 novembre 2020) Sono in totale 23.232 (22.930 ieri) i nuovi casi di positivi al Covid registrati oggi in Italia. Isono, invece, 853 (630 ieri), il dato piùdella, secondo il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. Mentre sono in calo i ricoveri in terapia intensiva, 6 nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati in totale 188.659, i dimessi 20.837 ed i ricoveri con sintomi 120. "Oggi 188.659 tamponi - ha spiegato Rezza - ed è diminuita la proporzione di positivi sul totale dei tamponi. Però brutto dato dei decessi, 853, in aumento di 200 rispetto a ieri. Unpurtroppo. Come sappiamo anche quando tendono a diminuire i nuovi casi grazie all'impattomisure prese gli indicatori che calano per ultimi ...

