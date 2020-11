Conte: «Berlusconi? Il linguaggio di Di Battista non mi appartiene». Poi dice sì ai doni sotto l’albero (Di martedì 24 novembre 2020) «C’è un dialogo da tempo con Forza Italia in Parlamento». Lo afferma Giuseppe Conte. «Auspico una collaborazione come l’ho auspicato con tutte le forze dell’opposizione», aggiunge. «L’ultima volta hanno detto che il confronto lo vogliono in Parlamento. Io ero, sono e sarò disponibile. Devo riconoscere che Forza Italia si è predisposta per un dialogo costruttivo». Conte e la posizione di Berlusconi Nel corso di di Otto e mezzo su La7, il premier puntualizza: «Forza Italia ha anche spiegato che non vuole allargare la base del governo ma restare all’opposizione. Ha assunto un approccio dialogante e costruttivo. È emerso il loro senso di responsabilità». Le parole durissime di Alessandro Di Battista su Silvio Berlusconi, con la sua Fi paragonata a letame? «È un linguaggio che non mi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 novembre 2020) «C’è un dialogo da tempo con Forza Italia in Parlamento». Lo afferma Giuseppe. «Auspico una collaborazione come l’ho auspicato con tutte le forze dell’opposizione», aggiunge. «L’ultima volta hanno detto che il confronto lo vogliono in Parlamento. Io ero, sono e sarò disponibile. Devo riconoscere che Forza Italia si è predisposta per un dialogo costruttivo».e la posizione diNel corso di di Otto e mezzo su La7, il premier puntualizza: «Forza Italia ha anche spiegato che non vuole allargare la base del governo ma restare all’opposizione. Ha assunto un approccio dialogante e costruttivo. È emerso il loro senso di responsabilità». Le parole durissime di Alessandro Disu Silvio, con la sua Fi paragonata a letame? «È unche non mi ...

Giorgiolaporta : Ho visto #Berlusconi votare la fiducia a Monti e Letta, inciuciare al Nazareno con Renzi e Gentiloni e ora provarci… - pfmajorino : L'ipotesi di ingresso di #ForzaItalia al governo per me è #agghiacciande come direbbe l'altro #Conte. Non cambiere… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Conte e Berlusconi, destini incrociati [di Stefano Folli] - SecolodItalia1 : Conte: «Berlusconi? Il linguaggio di Di Battista non mi appartiene». Poi dice sì ai doni sotto l’albero… - PaolaTacconi : RT @serebellardinel: Il tono intimidatorio di #Gruber supportata da un #giornalaio venduto al potere di #Berlusconi come #Sallusti verso #… -