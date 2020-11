Calciomercato Juventus, non solo Locatelli: altro obbiettivo dal Sassuolo (Di martedì 24 novembre 2020) Il Sassuolo di Roberto De Zerbi sta sorprendendo l’intero mondo del calcio. I neroverdi attualmente occupano il secondo posto in classifica, offrono del gran calcio e non hanno ancora perso una singola partita. I protagonisti di questo entusiasmante cammino sono tanti, passando da Berardi fino ad arrivare a Caputo ma la rosa allenata dall’ex Benevento e Palermo ha tantissimi giocatori importanti che hanno catturato l’interesse di molte big. Quello del Calciomercato della Juventus per Manuel Locatelli sembra ormai chiaro, ma il centrocampista italiano non è l’unico che potrebbe vestire la maglia bianconera. LEGGI ANCHE: Calciomercato, ecco quanto vale Locatelli per la Juventus LEGGI ANCHE: Calciomercato, Real Madrid molla un obiettivo: gioca nella ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 24 novembre 2020) Ildi Roberto De Zerbi sta sorprendendo l’intero mondo del calcio. I neroverdi attualmente occupano il secondo posto in classifica, offrono del gran calcio e non hanno ancora perso una singola partita. I protagonisti di questo entusiasmante cammino sono tanti, passando da Berardi fino ad arrivare a Caputo ma la rosa allenata dall’ex Benevento e Palermo ha tantissimi giocatori importanti che hanno catturato l’interesse di molte big. Quello deldellaper Manuelsembra ormai chiaro, ma il centrocampista italiano non è l’unico che potrebbe vestire la maglia bianconera. LEGGI ANCHE:, ecco quanto valeper laLEGGI ANCHE:, Real Madrid molla un obiettivo: gioca nella ...

