Ascolti tv 23 novembre 2020 | Vite in fuga e GF Vip | ecco chi ha vinto

AnonymeRai : ? #AscoltiTv di lunedì #23novembre ? - LucaCisternino1 : RT @TIM_music: Penultimo weekend di novembre con ascolti sempre super ??! Ecco la nuova classifica dei brani più streammati in piattaforma:… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di lunedì #23novembre ? - sara21052005 : RT @FanClubAlbatros: Ascolti #DayDreamer domenica 22 novembre ????? #CanYaman - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 24/11/2020 — Ascolti italiani di lunedì 23 novembre 2020: 4,5 milioni (18,4%) per la serie italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti novembre

Un piccolo esercito di venticinque donne entra in campo per manifestare con l’ arte in occasione della " Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne" di mercoledì 25 nove ...Secondo appuntamento con la rassegna Zavattini Live. Film e autori da non perdere di vista: mercoledì 25 novembre 2020 l’appuntamento di approfondimento organizzato dal Premio Zavattini UnArchive in c ...