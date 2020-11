Allagamenti a Palermo per il maltepo, vigili del fuoco in azione con le idrovore (Di martedì 24 novembre 2020) PALERMO – Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo, impegnati per diversi allagamenti in varie zone del capoluogo dopo la forte pioggia caduta sulla città nel corso della notte. Le squadre hanno operato con le idrovore per prosciugare e mettere in sicurezza le strade e ripristinare la viabilita’ nella borgata di Partanna Mondello, in viale Regione Siciliana, in via Perpignano e via Imera. Vigili del fuoco in azione anche in provincia: a Carini, Isola delle Femmine e Altofonte. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Allagamenti a Palermo per il maltepo, vigili del fuoco in azione con le idrovore Scommesse clandestine tra Sicilia e Campania, 15 arresti e 6 agenzie sequestrate Sentenza storica a Palermo, tribunale riconosce a un rider il lavoro subordinato Traffico di droga controllato da Cosa nostra, 101 indagati a Catania Posti letto Covid in Sicilia, è bufera sul dirigente La Rocca per un audio shock. Inviati gli ispettori Polemiche per le foto-spot Lamborghini con delle ragazzine, il sindaco Orlando chiede di sospendere la campagna Leggi su dire (Di martedì 24 novembre 2020) PALERMO – Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo, impegnati per diversi allagamenti in varie zone del capoluogo dopo la forte pioggia caduta sulla città nel corso della notte. Le squadre hanno operato con le idrovore per prosciugare e mettere in sicurezza le strade e ripristinare la viabilita’ nella borgata di Partanna Mondello, in viale Regione Siciliana, in via Perpignano e via Imera. Vigili del fuoco in azione anche in provincia: a Carini, Isola delle Femmine e Altofonte. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Allagamenti a Palermo per il maltepo, vigili del fuoco in azione con le idrovore Scommesse clandestine tra Sicilia e Campania, 15 arresti e 6 agenzie sequestrate Sentenza storica a Palermo, tribunale riconosce a un rider il lavoro subordinato Traffico di droga controllato da Cosa nostra, 101 indagati a Catania Posti letto Covid in Sicilia, è bufera sul dirigente La Rocca per un audio shock. Inviati gli ispettori Polemiche per le foto-spot Lamborghini con delle ragazzine, il sindaco Orlando chiede di sospendere la campagna

