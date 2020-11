“Vera de Verdad” | dove c’è fuoco – TFF38

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 novembre 2020) Presentato nel Fuori Concorso del Torino Film Festival, Vera de Verdad (Io sono Vera) è il primo lungometraggio di Beniamino Catena. Nato dalla profonda esigenza del regista di raccontare l’invisibile e l’ignoto senza però allarmare, di trovarne la luce in una narrazione che è un “atto di fede laico”, come lui stesso lo ha definito, incorniciato in una collisione di generi che sfocia nel realismo magico. Vera de Verdad racconta una storia al limite del reale esplorando la sfera non visibile ma percepibile di sentimenti ed emozioni. L’amore ed il dolore, la presenza e l’assenza, il senso dell’infinito e di connessione tra le anime. Vera de Verdad: la trama Vera (Caterina Bussa) è una bambina di undici anni dagli interessi particolari. Ha domande non comuni, una visione del mondo che va al di là del materiale e finisce dritta nell’universo, nell’infinito, nell’inspiegabile. Insieme ...