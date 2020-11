TikTok, guida semplice per i genitori che vogliono capirlo meglio (e tutelare i figli) (Di lunedì 23 novembre 2020) TikTok è una delle app più utilizzate del momento, soprattutto dai giovanissimi che ogni giorno creano contenuti e guardano video creativi. In Italia è attiva da due anni e a livello europeo ha superato i 100 milioni di utenti attivi mensilmente. Data la portata di questi numeri, TikTok ha deciso di tutelare i più giovani e investire su questioni fondamentali come la sicurezza, l'educazione e la moderazione. Dopo aver introdotto il limite d'età dei 13 anni per potersi iscrivere sull'app, aver inserito il filtro gestione del tempo per regolare l'utilizzo della piattaforma, aver impedito ai minori di 16 di ricevere messaggi in privato, ora interviene sulla formazione ai genitori. Molti genitori non hanno tempo da dedicare all'approfondimento e spesso è difficile per loro supervisionare ciò che i nostri ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 23 novembre 2020)è una delle app più utilizzate del momento, soprattutto dai giovanissimi che ogni giorno creano contenuti e guardano video creativi. In Italia è attiva da due anni e a livello europeo ha superato i 100 milioni di utenti attivi mensilmente. Data la portata di questi numeri,ha deciso dii più giovani e investire su questioni fondamentali come la sicurezza, l'educazione e la moderazione. Dopo aver introdotto il limite d'età dei 13 anni per potersi iscrivere sull'app, aver inserito il filtro gestione del tempo per regolare l'utilizzo della piattaforma, aver impedito ai minori di 16 di ricevere messaggi in privato, ora interviene sulla formazione ai. Moltinon hanno tempo da dedicare all'approfondimento e spesso è difficile per loro supervisionare ciò che i nostri ...

«Insieme alla scoperta di TikTok – Guida all'uso sicuro dell'app più creativa del momento», così si chiama la guida messa a punto dal social insieme all'Unione Nazionale Consumatori e in collaborazion ...

Su TikTok diventa virale la dance anni '80 made in Italy con il brano "Melody" della band italiana Plustwo

Grazie al successo sulla piattaforma cinese molto amata dai giovani tra i 13 e i 24 anni, i Plustwo si stanno diffondendo anche tra le nuove generazioni. Il brano del 1983 ottenuto decine di milioni d ...

