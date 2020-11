“Sono attaccato qui. Mi sembra di morire…”. Dal suo letto di ospedale, Alberto non nasconde nulla (Di lunedì 23 novembre 2020) Arezzo, la testimonianza diretta del caso Covid. A parlare è Alberto Brandi, il veterinario della città di Arezzo, colpito da Covid. L’uomo aveva comunicato sul suo profilo Facebook di voler pubblicare aggiornamenti sulle proprie condizioni e sulla vita in ospedale. E così ha fatto. Il veterinario è amico di Jovanotti, e il video della loro telefonata è diventato virale. Nello stesso ha ringraziato il personale del San Donato di Arezzo. Affetto da polmonite bilaterale da Covid, Alberto Brandi ha dato notizie di sè il 19 novembre attraverso un post condiviso su Facebook: “Faccio questo post perché mi state sommergendo di messaggi ed io non ce la faccio a parlare con tutti, così vi spiego la mia situazione. Sono atterrato con il casco da palombaro nello spazio Covid polmonite bilaterale e devo dire che un po’ di assonanza tra ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Arezzo, la testimonianza diretta del caso Covid. A parlare èBrandi, il veterinario della città di Arezzo, colpito da Covid. L’uomo aveva comunicato sul suo profilo Facebook di voler pubblicare aggiornamenti sulle proprie condizioni e sulla vita in. E così ha fatto. Il veterinario è amico di Jovanotti, e il video della loro telefonata è diventato virale. Nello stesso ha ringraziato il personale del San Donato di Arezzo. Affetto da polmonite bilaterale da Covid,Brandi ha dato notizie di sè il 19 novembre attraverso un post condiviso su Facebook: “Faccio questo post perché mi state sommergendo di messaggi ed io non ce la faccio a parlare con tutti, così vi spiego la mia situazione. Sono atterrato con il casco da palombaro nello spazio Covid polmonite bilaterale e devo dire che un po’ di assonanza tra ...

Fusto2015Giusy : RT @Cortez1958: Guarda che sei sempre in tempo; basta rassegnare le dimissioni e, un altro prenderà il tuo posto. Non te lo ha ordinato il… - Cortez1958 : Guarda che sei sempre in tempo; basta rassegnare le dimissioni e, un altro prenderà il tuo posto. Non te lo ha ordi… - chunysus : 4. da piccola ho attaccato la gomma pane al muro e ne ho staccato un pezzo, avevo paura e mi sono nascosta aspettan… - cabula_federico : Ah ho capito perché sono stato attaccato negli ultimi 3 giorni da delle Karen assurde, sono fan di @cimdrp .. ora h… - lil_giove : Dad: sono arrivato al punto in cui ho una buds sull'orecchio destro con attaccato spotify o Ig, nell'altra una cuff… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono attaccato Scontro Lega-Forza Italia: ecco perché Gianni Letta è diventato il «nemico» di Salvini Corriere della Sera