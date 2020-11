Sesso nell’auto di servizio? Il web si scatena con #cinevigili

Leggi su dire

(Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Due agenti in forze alla Polizia di Roma Capitale avrebbero consumato un rapporto sessuale in un’auto di servizio. Il Comando generale ha reso noto che sono in corso indagini per accertare la veridicità dei fatti, riportati da alcuni organi di stampa, che sostengono che addirittura esista un audio del fattaccio in quanto i due vigli avrebbero dimenticato la ricetrasmittente accesa. Tanto è bastato per scatenare la fantasia del web, che, nella serata di oggi, ha visto fronteggiare l’hashtag #cinevigili, dedicato ai due amanti in divisa.