Roma, Fonseca recupera Smalling: il difensore è nuovamente in gruppo (Di lunedì 23 novembre 2020) Chris Smalling è nuovamente a disposizione della Roma. Nell’allenamento mattutino il difensore inglese è ritornato a far parte del gruppo di Paulo Fonseca. Superata l’intossicazione alimentare che lo aveva tenuto fuori negli scorsi giorni, Smalling potrà dunque tornare pienamente a disposizione in vista dei prossimi impegni. Nelle prossime ore in casa Roma accertamenti per Mancini e Ibanez, entrambi vittime di alcuni problemi fisici. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Chrisa disposizione della. Nell’allenamento mattutino ilinglese è ritornato a far parte deldi Paulo. Superata l’intossicazione alimentare che lo aveva tenuto fuori negli scorsi giorni,potrà dunque tornare pienamente a disposizione in vista dei prossimi impegni. Nelle prossime ore in casaaccertamenti per Mancini e Ibanez, entrambi vittime di alcuni problemi fisici. SportFace.

ScMotorieSelmi : Calcio: Roma; Fonseca recupera anche Smalling - AQVILAROMANA : RT @CucchiRiccardo: Dopo 9 giornate: #Milan con pieno merito #Sassuolo non più solo rivelazione #Roma occhio a #Fonseca e i suoi #Juventus… - ReteSport : ?? #FlashNews #AsRoma #Smalling è tornato a lavorare in gruppo #Dzeko negativo al #Covid - TOSADORIDANIELA : RT @CucchiRiccardo: Dopo 9 giornate: #Milan con pieno merito #Sassuolo non più solo rivelazione #Roma occhio a #Fonseca e i suoi #Juventus… - sportli26181512 : Dzeko: 'Finalmente negativo. Non vedo l'ora di tornare a giocare': Dzeko: 'Finalmente negativo. Non vedo l'ora di t… -