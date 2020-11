Roma, Dzeko guarisce dal coronavirus: ci sarà col Napoli (Di lunedì 23 novembre 2020) Edin Dzeko è guarito dal coronavirus, stando a quanto riporta gianlucadimarzio.com. Il giocatore è risultato negativo all’ultimo tampone e sosterrà le visite mediche di idoneità. La Roma ritrova Edin Dzeko. Il bosniaco è risultato negativo all’ultimo tampone e dunque potrà essere presto a disposizione di Paulo Fonseca. Come da prassi, il giocatore sosterrà le visite mediche di idoneità e ricomincerà a lavorare con la squadra a Trigoria. Probabile che l’allenatore gli dia qualche minuto contro il Cluj in Europa League per poi farlo tornare definitivamente per la sfida del San Paolo contro il Napoli il prossimo 29 novembre. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) Edinè guarito dal, stando a quanto riporta gianlucadimarzio.com. Il giocatore è risultato negativo all’ultimo tampone e sosterrà le visite mediche di idoneità. Laritrova Edin. Il bosniaco è risultato negativo all’ultimo tampone e dunque potrà essere presto a disposizione di Paulo Fonseca. Come da prassi, il giocatore sosterrà le visite mediche di idoneità e ricomincerà a lavorare con la squadra a Trigoria. Probabile che l’allenatore gli dia qualche minuto contro il Cluj in Europa League per poi farlo tornare definitivamente per la sfida del San Paolo contro ilil prossimo 29 novembre. L'articolo ilsta.

