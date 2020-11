Rai, insieme contro la violenza sulle donne (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 23 NOV - "insieme possiamo farcela. Dipende da te, dipende da tutti noi". E' il messaggio che la Rai vuole mandare anche quest'anno in occasione della Giornata internazionale contro la ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 23 NOV - "possiamo farcela. Dipende da te, dipende da tutti noi". E' il messaggio che la Rai vuole mandare anche quest'anno in occasione della Giornata internazionalela ...

Raiofficialnews : Insieme contro la #ViolenzaSulleDonne. Dipende da te, dipende da tutti noi. La #Rai per il #25novembre ?… - RaiNews : Una ricca programmazione dedicata in tv, alla radio e sul web, tanti strumenti per unire pubblico, talent, giornali… - reportrai3 : Nell'azienda italiana che sta producendo insieme a Oxford e Astrazeneca il #vaccino contro #Covid19 #Report da ri… - francofda52 : RT @CucchiRiccardo: Un ricordo personale di quel #23novembre. Lavoravo alla sede Rai di Campobasso. Fui inviato a dare un aiuto alla redaz… - vitaindiretta : RT @Raiofficialnews: Insieme contro la #ViolenzaSulleDonne. Dipende da te, dipende da tutti noi. La #Rai per il #25novembre ? -